Італія

Одкровення від аргентинця.

Нападний міланського Інтера та збірної Аргентини Лаутаро Мартінес згадав, як з травмою грав на чемпіонаті світу в Катарі. Його слова наводить RMC Sport.

"У матчі із Саудівською Аравією я відчував біль та грав на знеболювальних. Те саме було й у грі з Мексикою. Я намагався повернути собі місце в основному складі, але це було неможливо через травму. Було дуже важко грати за таких умов. Якось я просто закрився в кімнаті і заплакав. Це був поганий час для мене.

Я мав стати головним бомбардиром в епоху Скалоні", — сказав Лаутаро.

Раніше, аргентинець заявив, що дуже хоче залишитися в Інтері.