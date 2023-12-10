Італія

Міланський клуб знову програє.

У рамках п'ятнадцятого туру італійської Серії А, Аталанта у Бергамо перемогла Мілан (3:2) в "ломбардійськом дербі". Головний тренер "россонері" Стефано Піолі прокоментував невдалий для його команди матч.

"При рівних складах мені здавалося, що інерція на нашу користь, бо ми двічі зрівнювали рахунок. Втрата одного гравця створює проблеми, але ми мали захищатися надійніше, приймати більш вивірені рішення. Ми легко втрачали м'яч, не намагалися його одразу відібрати – за такі помилки доводиться розплачуватися.

Коли ви пропускаєте три голи, то це означає, що команда не дуже добре оборонялася. До деяких ситуацій ми були готові, але не могли зупинити швидкі атака і навіть перешкодити аутам суперника.

Ми грали інтенсивно та енергійно, на певному якісному рівні. У цьому матчі ми мали взяти хоча б одне очко. У нас були втрати, але ми – особливо в першому таймі – грали краще за Аталанту, проте не використовували свої моменти. Після перерви ми діяли наївно і за помилки на такому рівні доводиться розплачуватися. Ми точно повинні це виправити. Це не той результат, який ми розраховували.

Я завжди казав, що наша мета – топ-4, проте ми хотіли б добитися чогось більшого.