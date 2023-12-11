Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 10 грудня 2023 року, 21:45.

У матчі 15 турі італійської Серії A Рома в домашній грі була вимушена вдев’ятьох утримувати бодай нічию під завісу матчу проти Фіорентини.

Команда Жозе Моурінью забила швидкий гол, але потім суперники мали шалену перевагу за всіма показниками, тому гра залишалась гарячою.

І вже посеред другого тайму Фіорентина зуміла відігратись, тоді як за кілька хвилин до цього господарі отримали перше вилучення у власному складі.

Після цього емоції вийшли з-під контролю й на останніх хвилинах футбол перетворився на суцільні масові заворушення.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рома — Фіорентина в 15 турі італійської Серії A-2023/24:

Рома — Фіорентина 1:1

Голи: Лукаку 5 – Кварта 65.

Рома: Патрісіу, Манчіні, Льоренте, Ндіка, Р. Крістенсен, Крістанте, Паредес, Лоренцо Пеллегріні (Бове 85), Залевськи, Дібала (Азмун 25, Ель-Шаараві 62), Лукаку.

Фіорентина: Терраччьяно, Кайоде (М. Лопес 81), Раньєрі, Кварта, Бірагі, Артур, Данкан, Бонавентура (Соттіл 78), Іконе (Н. Гонсалес 72), Нзола, Куаме.

Попередження: Крістанте 37, Залевськи 41, Паредес 80, Льоренте 90+5 — Іконе 65, Бірагі 75, Данкан 86.

Залевськи 64 (друга жовта), Лукаку 87 (пряма червона) — Міленкович 90+7 (не на полі).