Італія

Гравець прокоментував виступи у складі команди.

Маркус Тюрам прокоментував виступи у складі Інтера - повідомляє ресурс Calciomercato Com.

"Коли я одягаю свою футболку перед матчем, я знаю про гравців, які грали за цей клуб, і я знаю, чого очікують від нас вболівальники.

Раніше мені не вистачало поваги до клубів, за які я грав, але коли ти носиш футболку Інтера, тут є певний менталітет, який відбувається до переможного завершення, що дуже підходить моїй грі.

Карім Бензема дуже допоміг мені освоїтися в національній збірній, це людина, яка багато розмовляла зі мною, коли я перейняв дев'яти номер, і він один з тих людей, які дуже добре пояснюють, що він робить, і що він робить на полі.

У нас є багато хороших гравців, як у національній збірній, так і інші гравці, які не грають у національній збірній, нам пощастило, що ми французи".

Цього сезону він провів 20 матчів в усіх можливих турнірах та оформив 17 результативних дій.