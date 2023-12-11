Україна

Керманич Колоса прокоментував перемогу над Чорноморцем.

Напередодні ковалівський Колос припинив свою непереможну серію через поразку в гостьовому матчі сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги проти одеського Чорноморця.

Чорноморець — Колос 1:0 Відео голу та огляд матчу 10.12.2023

Після завершення гри головний тренер "колосків" Ярослав Вишняк поділився враженнями від побаченого на полі.

"Так сталось, що ми заробили необов’язковий пенальті у свої ворота та пропустили. Передбачалось, що ця гра може бути до забитого м’яча. Так і сталось. Ми припустились помилки й вона призвела до пропущеного голу.

Думаю, що першу частину чемпіонату не можна занести в актив Колосу. Маю на увазі в актив того, що хотілось би мати кращі результати.

Однак знову ж таки, стоїть завдання побудувати команду, яка буде спроможна поборотись за участь у єврокубках. Усі ігри показують, хто готовий до цих завдань, наскільки, в кого є бажання та сили.

Ці півроку вийшли дуже інформативними. У нас ще є друге коло, тоді й будемо підбивати підсумки чемпіонату", — заявив український фахівець.

Наступний матч ковалівський Колос проведе в гостях у рівненського Вересу наприкінці лютого 2024 року.