Італія

Проміжні підсумки сезону від італійського наставника.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі підбив підсумки першого кола Серії А для своєї команди.

"Моя особиста мета нічого не означає, важлива мета команди. До кінця першого кола залишилося чотири матчі, потім ми підіб'ємо його підсумки.

На початку сезону було б важко передбачити, що у нас буде така дуель з Інтером, але поки що рано говорити про щось більше.

Ми маємо твердо стояти на ногах і зберігати баланс: негативний результат може негативно вплинути на майбутнє. Ми маємо зробити все, щоб цього не сталося", — сказав тренер.