Футзал

Суперником "синьо-жовтих" буде національна команда Бельгії.

Сьогодні, 15 грудня, збірна України з футзалу продовжить свій шлях в еліт-раунді відбору ЧС-2024.

Суперником "синьо-жовтих" буде національна команда Бельгії. Гра пройде в угорському місті Беретьоуйфалі, о 19:00 за київським часом.

Склад збірної України з футзалу

Воротарі: Кирило Ципун (Пяст, Польща), Юрій Савенко (Ураган), Олександр Сухов (ХІТ).

Польові гравці: Назар Швед, Артем Фаренюк, Ігор Корсун, Петро Шотурма (усі — Ураган), Євгеній Жук, Євген Сірий, Ігор Чернявський, Даниїл Абакшин, Олександр Педяш (усі — ХІТ), Ростислав Семенченко, Владислав Завертаний (обидва — Aurora-Clust), Михайло Зварич (Енергія).

Після чотирьох турів Україна (7) посідає друге місце у групі В, відстаючи від Польщі (9) на два бали. Позаду Сербія, яка має п'ять балів, а у Бельгії одне очко.

Нагадаємо, трансляція поєдинку буде доступна на MEGOGO.