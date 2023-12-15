Ліга Європи

Наставник італійської команди поділився своїми думками після гри з Шерифом.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью прокоментував перемогу своєї команди у матчі шостого туру групового етапу Ліги Європи проти молдавського Шерифа (3:0), внаслідок чого "вовки" посіли друге місце у групі.

"Ми самі винні в тому, що фінішували другими. У нас був один жахливий виступ у Празі, який зіпсував усе. Ми виграли домашні матчі, провели дві гідні зустрічі на виїзді, але не можемо грати так, як це було в гостях зі Славією.

Нашим покаранням стало те, що нам доведеться провести два зайві матчі, хоча ми і так повинні грати рідше, ніж доводиться.

Так, ми посіли друге місце, але команди, які вилетіли з Ліги чемпіонів, не будуть раді потрапити на Рому", — наводить слова Моурінью Sky Sport Italia.

Раніше стали відомі всі учасники плей-оф Ліги Європи, де також зіграє донецький Шахтар.