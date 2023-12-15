Італія

Клуб сподівається залишити декількох своїх лідерів.

Інтер збирається оголосити про продовження контрактів з Федеріко Дімарко, Генріхом Мхітаряном і Лаутаро Мартінесом - повідомляє ресурс La Gazzetta dello Sport.

Віце-чемпіон Італії планує оголосити це до 6 січня 2024 року.

Лаутаро та Дімарко продовжать угоди до 2028 року. Аргентинський форвард стане найбільш високооплачуваним гравцем у команді з новою зарплатою у розмірі 8 мільйонів євро на рік плюс бонуси, Федеріко також підпише контракт до 2028 року з підвищенням зарплатні з наступного сезону. Зараз італійський захисник отримує 2,2 мільйона євро за сезон, але з 2024 по 2025 роки зароблятиме 4 мільйони євро на рік.

Генріх підпише свій новий контракт дещо пізніше, тому що його агент Рафаела Пімента залишилася за кордоном із іншими зобов’язаннями по роботі та буде в Мілані наступного тижня, щоб підписати нову угоду з вірменським півзахисником.

Контракт Мхітаряна завершується в червні 2024 року, але екс-півзахисник Манчестер Юнайтед погодився продовжити його до 2025 року з опцією продовження на наступний сезон. Нова сума його зарплатні складе 4 мільйони євро.

Інтер зіграє з Лаціо у наступному турі Серії А.