Завершився матч чемпіонату Італії.
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16 грудня 2023, 23:59
У рамках 16-го туру Серії А Торіно на своєму полі приймала Емполі.
Господарі здолали гостей із мінімальним рахунком. Зазначимо, що гру пропускав Віктор Коваленко через травму.
Торіно - Емполі 1:0
Гол: Сапата, 25.
Торіно: Мілінкович-Савич, Белланова (Соппі, 85), Родрігес, Буонджорно, Тамез (Джиджі, 66), Войвода (Лазаро, 65), Лінетті, Влашич, Іліч, Сапата (Пеллегрі, 90), Санабрія.
Емполі: Беріша, Ебуехі, Луперто, Ісмайлі, Какаче, Марін (Дестро, 61), Грассі (Раноккія, 76), Мале (Бальданці, 76), Фацціні, Камбьягі (Джасі, 85), Шпенді (Канчельєрі, 61).
Попередження: Лінетті (45), Белланова (71), Буонджорно (80), Какаче (81), Влашич (85), Луперто (88).