Італія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 16-го туру чемпіонату Італії, який пройде 17 грудня і розпочнеться о 21:45.

У черговому турі Серії А між собою зіграють Лаціо та Інтер.

Лаціо — Інтер

17 грудня, 21:45, стадіон Олімпіко, Рим. Арбітр зустрічі — Фабіо Мареска

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Після трьох перемог поспіль Лаціо втратив очки у виїзному поєдинку проти Верони (1:1) у попередньому турі. У рамках заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів Лаціо в Мадриді поступився Атлетіко (0:2). При цьому, італійська команда створила чотири моменти (за версією Мауріціо Саррі), а "Атлетіко двічі покарав за помилки" римлян. Загалом, досі не виключається, що Саррі може бути звільнений протягом сезону, а то й найближчим часом.

У попередньому турі в Серії А Інтер розгромив Удінезе (4:0), а у Лізі чемпіонів "нерадзуррі" зіграли внічию проти Реал Сосьєдада на своєму полі. Таким чином, колектив Сімоне Індзагі пропустив на перше місце іспанську команду. Матч проти Сосьєдада можна занести в мінус і через те, що серйозну травму отримав Куадрадо, а Санчес вилетів приблизно на тиждень.

Очікується, що у стартовому складі Інтера вийде Біссек. А от Павар, як повідомляють ЗМІ, залишиться на лаві для запасних.

За версією букмекерів, Інтер – фаворит зустрічі: перемога "нерадзуррі" оцінюється коефіцієнтом 1.79, а перемога "орлів" – 5.00. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.70.

Орієнтовні склади

Лаціо: Проведель – Лаццарі, Казале, Гіла, Марушич – Гендузі, Ровелла, Альберто – Андерсон, Іммобіле, Дзакканьї.

Інтер: Зоммер – Біссек, Ачербі, Бастоні – Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко – Тюрам, Мартінес.

Травмовані: Патрік, Романьолі, Ісаксен – Куадрадо, де Врей, Думфріс, Санчес.

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