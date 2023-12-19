Італія

Ісландець може переїхати на Стадіо Олімпіко.

Римська Рома хоче посилити лінію атаки. "Вовки" мають намір підписати нападника Дженоа Альберта Гудмундссона, повідомляє CalcioMercato.

Повідомляється, що за грою ісландця стежать із початку сезону. У команді він може замінити Пауло Дібалу. З контрактом аргентинець поки що не визначився.

Тим часом відомо, що Альберт має контракт з Дженоа до 2027 року. Трансферна вартість гравця - 12 млн €.

В поточному сезоні він забив 8 голів у 16 матчах.