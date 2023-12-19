Ісландець може переїхати на Стадіо Олімпіко.
Альберт Гудмундссон, GETTY IMAGES
19 грудня 2023, 13:53
Римська Рома хоче посилити лінію атаки. "Вовки" мають намір підписати нападника Дженоа Альберта Гудмундссона, повідомляє CalcioMercato.
Повідомляється, що за грою ісландця стежать із початку сезону. У команді він може замінити Пауло Дібалу. З контрактом аргентинець поки що не визначився.
Тим часом відомо, що Альберт має контракт з Дженоа до 2027 року. Трансферна вартість гравця - 12 млн €.
В поточному сезоні він забив 8 голів у 16 матчах.