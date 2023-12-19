Пабло Лонгорія оцінив жереб Ліги Європи.
Пабло Лонгорія, Getty Images
19 грудня 2023, 13:19
Президент Марселя Пабло Лонгорія прокоментував результати жеребкування стикових матчів Ліги Європи, де "провансальцям" випав донецький Шахтар.
"Ми зіграємо з дуже хорошою командою, яка звикла до єврокубків, є чинним чемпіоном України та добре виступила в Лізі чемпіонів.
Це буде гарна афіша, складна гра, але ми також добре провели груповий етап у складному квартеті.
Щоб підійти до матчів з Шахтарем з належною динамікою, нам потрібно серйозно та наполегливо працювати протягом наступних двох місяців", — наводить слова Лонгорії прес-служба клубу.
Нагадаємо, матчі між Шахтарем та Марселем пройдуть 15 та 22 лютого.
На Football.ua доступні повні результати жеребкування стикових матчів Ліги Європи.