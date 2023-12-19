Ліга Європи

Пабло Лонгорія оцінив жереб Ліги Європи.

Президент Марселя Пабло Лонгорія прокоментував результати жеребкування стикових матчів Ліги Європи, де "провансальцям" випав донецький Шахтар.

"Ми зіграємо з дуже хорошою командою, яка звикла до єврокубків, є чинним чемпіоном України та добре виступила в Лізі чемпіонів.

Це буде гарна афіша, складна гра, але ми також добре провели груповий етап у складному квартеті.

Щоб підійти до матчів з Шахтарем з належною динамікою, нам потрібно серйозно та наполегливо працювати протягом наступних двох місяців", — наводить слова Лонгорії прес-служба клубу.

Нагадаємо, матчі між Шахтарем та Марселем пройдуть 15 та 22 лютого.

На Football.ua доступні повні результати жеребкування стикових матчів Ліги Європи.