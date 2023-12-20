Італія

Не тільки Ювентус звернув увагу на нападника Баєра.

Центральний нападник леверкузенського Баєра Віктор Боніфас опинився у сфері інтересів Наполі та Мілана, передає портал Football Italia.

Нещодавно повідомлялося про інтерес до 22-річного нігерійця з боку Ювентуса. Тепер його пов'язують з іще двома клубами Серії А.

Зазначається, що у Неаполі у Боніфасі вбачають ідеального наступника Віктора Осімгена, цікавого ряду європейських топ-клубів.

Мілан, у свою чергу, хотів би посилити свою атаку вже у наступному сезоні, оскільки Олів'є Жиру поступово наближається до завершення кар'єри.

У цьому сезоні Боніфас вже взяв участь у 22 матчах Баєра у всіх турнірах, відзначившись 15 голами та 8 асистами. Портал transfermarkt оцінює його у 40 мільйонів євро.