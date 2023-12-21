Італія

Керманич Інтера прокоментував кубкову поразку від Болоньї.

Міланський Інтер напередодні поступився Болоньї на власному полі та припинив участь у Кубку Італії на стадії 1/8 фіналу.

Інтер — Болонья 1:2 Відео голів та огляд матчу Кубка Італії

Головний тренер "змій" Сімоне Індзагі після завершення гри поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Я шкодую через цей результат, тому що ми вигравали в Кубку Італії впродовж останніх двох років. Команда дуже засмучена, бо після такого матчу ми заслуговували на перемогу, але футбол дуже жорстокий.

Я можу дорікнути своїм футболістам лише за останню чверть години додаткового часу, тоді як серед іншого ми зіграли дуже хороший матч.

Виліт із Кубка Італії не може бути прийнятним для нас, хлопці не задоволені, ніхто не задоволений, бо ми хотіли зіграти ще одну якісну гру перед нашими вболівальниками.

Лаутаро? Він утомився. Зараз він пройде обстеження, будемо сподіватися, що нічого не сталося. Лікарі досить спокійні, але для того, щоб він грав через 72 години, ми маємо оцінити його стан. Через два з половиною дні ми знову перебуватимемо на футбольному полі, тому ми повинні продовжувати дивитись уперед.

Арнаутович? Він зробив те, що повинен був зробити, те, що ми від нього вимагали. Йому не пощастило з голом, але він відіграв позитивно. У епізоді з другим голом ми повинні були діяти краще, тоді, я думаю, 90% гравців в Серії А успішно боролися б проти Ндоє на швидкості", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч міланський Інтер проведе вдома проти Лечче в рамках чемпіонату.