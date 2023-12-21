Габріеле Гравіна висловив чітку позицію щодо європейської Суперліги.
Габріеле Гравіна, Getty Images
21 грудня 2023, 20:45
Президент Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна прокоментував новину про те, що Європейський суд допустив створення європейської Суперліги, незважаючи на заборони від ФІФА та УЄФА.
"Почекаємо і оцінимо наслідки. Ми були єдиною Федерацією, яка зайняла дуже чітку позицію. Ми категорично проти цього, існує правило, згідно з яким той, хто приєднується до цього проекту, виходить із Федерації.
Не можемо запобігти вступу до Суперліги, але вибір, якщо він виникне, повинен бути чітким, грати у двох чи трьох турнірах під егідою різних організацій немислимо.
Ми вже ведемо внутрішню боротьбу через календар – уявляєте, що буде, якщо додати ще один турнір. Я маю захищати бренд італійського футболу, і ми повинні знати, з чим маємо справу", – наводить слова Гравіни Mundo Deportivo.
Раніше повідомлялося, що Наполі готовий приєднатися до Суперліги.