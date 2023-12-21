Італія

Габріеле Гравіна висловив чітку позицію щодо європейської Суперліги.

Президент Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна прокоментував новину про те, що Європейський суд допустив створення європейської Суперліги, незважаючи на заборони від ФІФА та УЄФА.

"Почекаємо і оцінимо наслідки. Ми були єдиною Федерацією, яка зайняла дуже чітку позицію. Ми категорично проти цього, існує правило, згідно з яким той, хто приєднується до цього проекту, виходить із Федерації.

Не можемо запобігти вступу до Суперліги, але вибір, якщо він виникне, повинен бути чітким, грати у двох чи трьох турнірах під егідою різних організацій немислимо.

Ми вже ведемо внутрішню боротьбу через календар – уявляєте, що буде, якщо додати ще один турнір. Я маю захищати бренд італійського футболу, і ми повинні знати, з чим маємо справу", – наводить слова Гравіни Mundo Deportivo.

Раніше повідомлялося, що Наполі готовий приєднатися до Суперліги.