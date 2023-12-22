36-річний іспанець не має необхідної тренерської ліцензії.
Сеск Фабрегас, Getty Images
22 грудня 2023, 15:50
Найближчим часом Комо залишиться без головного тренера, оскільки Сеск Фабрегас буде змушений залишити посаду виконувача обов'язків наставника. Про це повідомляє ESPN.
За інформацією джерела, вся справа в тому, що 36-річний іспанець не має необхідної тренерської ліцензії, щоб продовжувати працювати на чолі італійської команди.
Коли він очолив Комо, Федерація футболу Італії видала йому тимчасовий дозвіл, термін якого закінчується у неділю, 24 грудня.
Таким чином, у суботу, 23 грудня, Фабрегас проведе свій останній матч на чолі Комо проти Палермо.
Також наголошується, що у січні команду очолить Осіан Робертс, який працюватиме до кінця сезону.
При цьому Фабрегас залишиться у тренерському штабі Комо і найближчими місяцями має отримати необхідну ліцензію.
Нагадаємо, Фабрегас очолив Комо у листопаді. Під його керівництвом команда провела п'ять матчів, у яких були три перемоги, одна нічия та одна поразка. Зараз Комо посідає третє місце у Серії В.