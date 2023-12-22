Італія

36-річний іспанець не має необхідної тренерської ліцензії.

Найближчим часом Комо залишиться без головного тренера, оскільки Сеск Фабрегас буде змушений залишити посаду виконувача обов'язків наставника. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, вся справа в тому, що 36-річний іспанець не має необхідної тренерської ліцензії, щоб продовжувати працювати на чолі італійської команди.

Коли він очолив Комо, Федерація футболу Італії видала йому тимчасовий дозвіл, термін якого закінчується у неділю, 24 грудня.

Таким чином, у суботу, 23 грудня, Фабрегас проведе свій останній матч на чолі Комо проти Палермо.

Також наголошується, що у січні команду очолить Осіан Робертс, який працюватиме до кінця сезону.

При цьому Фабрегас залишиться у тренерському штабі Комо і найближчими місяцями має отримати необхідну ліцензію.

Нагадаємо, Фабрегас очолив Комо у листопаді. Під його керівництвом команда провела п'ять матчів, у яких були три перемоги, одна нічия та одна поразка. Зараз Комо посідає третє місце у Серії В.