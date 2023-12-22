Завершилися матчі чемпіонату Італії.
Емполі - Лаціо - Getty Images
22 грудня 2023, 21:34
Лаціо переграв Емполі у виїзному матчі. Віктор Коваленко вийшов на поле у другому таймі, проте нічим особливим відмітитися не зміг.
Емполі — Лаціо 0:2
Голи: Гендузі, 9, Дзакканьї, 67
Емполі: Капріле — Ебуехі, Валукєвич, Луперто, Бастоні — Фацціні (Коваленко, 62), Грассі (Марін, 75), Малех (Г'ясі, 85) — Мальдіні (Дестро, 75), Камб'ягі — Канчелльєрі (Бальданці, 62)
Лаціо: Проведель — Марушич, Патрік, Хіла, Пеллегріні — Гендузі, Ровелла (Катальді, 78), Альберто (Камада, 25) — Андерсон (Ісаксен, 78), Іммобіле (Кастельянос, 22), Дзакканьї (Педро, 78)
Попередження: Мальдіні, Фацціні — Патрік, Ровелла
Сассуоло вдома програв Дженоа. Альберт Гудмундссон зробив 1+1, а Руслан Маліновський був замінений перед завершенням матчу.
Сассуоло — Дженоа 1:2
Голи: Пінамонті, 28 — Гудмундссон, 64, Екубан, 87
Сассуоло: Консільї — Толян, Ерлич, Феррарі (Трессольді, 46), Педерсен — Болока, Енріке — Кастільєхо (Байрамі, 60), Торстведт (Вольпато, 60), Лор'єнте — Пінамонті
Дженоа: Мартінес — Дрегушин, Бані (Торсбю, 60), Де Вінтер — Сабеллі, Маліновський (Вольяяко, 90), Бадель (Стротман, 74), Френдруп, Васкес (Мартін, 60) — Гудмундссон, Екубан
Попередження: Лор'єнте, Феррарі — Бані