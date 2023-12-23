Італія

Не лише в цьому.

У рамках 17-го туру італійської Серії А, Мілан на виїзді вирвав нічию у Салернітани (2:2). Головний тренер "россонері Стефано Піолі дав свій коментар після гри. Його слова наводить Football Italia.

"Нам залишається лише шкодувати, вже вкотре в цьому сезоні. Мабуть, найскладніше було розкрити оборону суперника, але ми зробили це і контролювали гру.

Якщо такі ситуації повторюватимуться, то треба враховувати менталітет. На кутовому, де ми пропустили перший гол, всі були на своїх місцях, тому нам потрібно було більше інтенсивності, більше уваги до орієнтирів.

Ми проявили неуважність – такі речі на такому рівні не прощаються. Ми зуміли відреагувати та взяли одне очко, але, звичайно, це не той результат, який нам потрібен", — заявив італійський фахівець.

Наразі, Мілан йде на третьому місці Серії А, відстаючи від лідируючого Інтера на вісім пунктів, але у "нерадзуррі" одна гра в запасі.