Італія

Клуб хоче підсилитися досвідченим центральним захисником.

Рома може підписати Леонардо Бонуччі - повідомляє ресурс Il Corriero dello Sport.

Рома має невеликий трансферний бюджет, який може витратити в зимове трансферне вікно, і планує підсилити оборону, враховуючи, що Еван Н'Діка поїде в січні виступати на Кубок Африки, а Кріс Смоллінг і Мараш Кумбулла відновлюються від пошкоджень.

Гравці італійського колективу схвалили перехід Бонуччі. Деякі з них, зокрема Брайан Крістанте, Леонардо Спінаццола та Лоренцо Пеллегріні, грали з Бонуччі за національну збірну Італії, тоді як Пауло Дібала багато років провів з італійським захисником у Ювентусі.

Цього сезону він провів 10 матчів в усіх можливих турнірах і забив 1 гол.