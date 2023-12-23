Клуб хоче підсилитися досвідченим центральним захисником.
Леонардо Бонуччі - Getty Images
23 грудня 2023, 16:31
Рома може підписати Леонардо Бонуччі - повідомляє ресурс Il Corriero dello Sport.
Рома має невеликий трансферний бюджет, який може витратити в зимове трансферне вікно, і планує підсилити оборону, враховуючи, що Еван Н'Діка поїде в січні виступати на Кубок Африки, а Кріс Смоллінг і Мараш Кумбулла відновлюються від пошкоджень.
Гравці італійського колективу схвалили перехід Бонуччі. Деякі з них, зокрема Брайан Крістанте, Леонардо Спінаццола та Лоренцо Пеллегріні, грали з Бонуччі за національну збірну Італії, тоді як Пауло Дібала багато років провів з італійським захисником у Ювентусі.
Цього сезону він провів 10 матчів в усіх можливих турнірах і забив 1 гол.