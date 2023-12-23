Італія

Завершилися ще два поєдинки 17 туру чемпіонату Італії.

У рамках сімнадцятого туру італійської Серії А у суботу, 23 грудня, відбулися ще два поєдинки.

Підопічні Тіаго Мотти здобули шосту поспіль домашню перемогу. Здолати Аталанту вдалося завдяки голу Фергюсона наприкінці поєдинку.

Болонья — Аталанта 1:0

Гол: Фергюсон, 86

Попередження: Пош, 30, Фройлер, 71 — де Рон, 69, Гатебур, 89, Скамакка, 90+5

Болонья: Скорупські — Пош, Бейкема, Лукумі, Калафіорі — Фергюсон, Фройлер, Моро (Фаббіан, 46) — Ндоє (Урбанські, 45), Зіркзе (Ебішер, 89), Салемакерс (Орсоліні, 75)

Аталанта: Карнесеккі — Скальвіні, Джимсіті, Колашинац (Пашалич, 72) — Гатебур, де Рон, Копмейнерс (міранчук, 85), Едерсон, Руджері (Дзаппакоста, 67) — Лукман (Скамакка, 72), де Кетеларе (Муріель, 67)

Удінезе здобув свою 11-ту нічию у цьому сезоні. Цього разу вони поділили очки з Торіно.

Торіно — Удінезе 1:1

Голи: Ілич, 88 — Саррага, 81

Попередження: Санабрія, 53, Войвода, 90+2 — Камара, 48, Лукка, 76

Торіно: Мілінкович-Савич — Тамез, Бонджорно, Родрігес — Соппі (Войвода, 59), Річчі, Влашич (Радоньїч, 75), Ілич, Лазаро (Карамо, 86) — Санабрія, Сапата

Удінезе: Сільвестрі — Феррейра, Перес, Крістенсен — Ебоселе (Саксесс, 78), Самарджич (Саррага, 71), Волас, Ловрич (Масіна, 90+1), Камара (Ехізібуе, 71) — Перейра — Лукка (Товен, 78)