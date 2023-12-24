Італія

Команда Індзагі демонструє потужні результати.

У рамках 17-го туру італійської Серії А, міланський Інтер спокійно переміг Лечче (2:0).

За інформацією статистичного портала Opta, "нерадзуррі" вперше в історії забили у 25 матчах поспіль у внутрішній першості з одним і тим самим тренером на чолі команди.

Під керівництвом Сімоне Індзагі, міланський Інтер лідирує у чемпіонаті Італії, випереджаючи Юве на чотири пункти. Також команда вийшла у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, посівши друге місце групи D. Там на неї чекає мадридський Атлетіко.