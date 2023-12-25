Італія

Тренер прокоментував виступи італійської команди.

Арріго Саккі прокоментував виступи Мілана - повідомляє ресурс La Gazetta dello Sport.

"Просто: це не команда. Немає безперервності, результати занадто коливаються.

Захист відчуває труднощі, тому що форварди не допомагають. Це справжня проблема. Справа в тому, що є гравці, які не мають безперервності в роботі.

Я не думаю, що проблема вирішиться, якщо позбутися тренера. Стефано Піолі зробив великі речі, але йому не вдалося продемонструвати спадкоємність у своїй роботі. Але, треба сказати, я не знаю, чи є хтось навколо, хто зміг би принести спадкоємність цій команді.

На мій погляд, проблеми виникнули на літньому трансферному ринку. Куплялися тільки іноземні гравці, які не мали до цього блискучого досвіду. Крім того, їм довелося звикати до італійського футболу.

Ми повинні розуміти, що молодим хлопцям, які приїхали з-за кордону, буває важко відразу адаптуватися. Навіть величні чемпіони мали труднощі на початку. Якщо ви будуєте абсолютно нову команду на основі легіонерів, вам потрібно набратися терпіння. Але терпіння у футболі, як відомо, рідкісний товар".

Наразі Мілан знаходиться у четвірці Серії А.