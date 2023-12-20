Німеччина

"Россонері" вважають француза найкращим варіантом для атаки, враховуючи суму відступних у його контракті.

Нападник Штутгарта Серу Гірассі може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє La Gazetta dello Sport.

За інформацією джерела, у послугах 27-річного француза з гвінейським корінням зацікавлений Мілан, який вважає форварда "швабів" найкращим варіантом для атаки.

"Россонері" зацікавилися низькими відступними за форварда в контракті — лише 17,5 млн євро.

Зазначається, що Мілан розпочне активну роботу з трансферу Серу найближчим часом.

У нинішньому сезоні Гірассі провів 15 матчів, у яких забив 18 голів та віддав два асисти.