Італія

Армандо Броя цікавий міланському клубу.

Форвард Челсі Армандо Броя може змінити клубну прописку, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, в послугах албанця зацікавлений Інтер. "Нерадзуррі" хочуть орендувати гравця під час зимового трансферного вікна.

Бройя не впевнений у своєму майбутньому у складі Челсі. У зв’язку з цим Армандо думає про зміну команди. Тим часом Інтер стиснутий у фінансах і шукає максимально бюджетні рішення на трансферному ринку.

Нагадаємо, гравець нещодавно повернувся на поле після довготривалої відсутності через травму. Інтер стежив за ним, ще коли він на правах оренди виступав за нідерландський Вітесс.

В поточному сезоні Броя зіграв 13 матчів у свіх турнірах, забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу.