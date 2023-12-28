Україна

Лідеру Шахтаря не заважають чутки щодо його майбутнього.

Гравець Шахтаря Георгій Судаков прокоментував успіхи наших легіонерів за кордоном, а також розповів про чутки щодо його трансферу.

"Приклад Циганкова та Довбика дуже показовий. Вони перейшли начебто в середню команду, тепер вона лідирує в чемпіонаті Іспанії, а наших хлопців вже хочуть запросити провідні клуби Європи.

Можливо, потрібен саме такий трамплін, хоча історія Михайла Мудрика теж показова. Ми добре знали, яким він поїхав до Челсі, а тепер бачимо, яким він став. Він пройшов адаптацію і вийшов на новий рівень в такому клубі.

Я знаю одне — все буде вирішуватися спільно з моїм клубом. Я дуже поважаю інтереси Шахтаря, який вміє тримати марку та продавати гравців, поважаю президента клубу та інших керівників, і впевнений, що вони так само зичать мені успіхів", — розповів Судаков для Команда №1.

Нагадаємо, Судаков, Степаненко та Сікан претендують на звання найкращого гравця Шахтаря у 2023 році.