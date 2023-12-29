Італія

Гравець прокоментував виступи туринської команди.

Міралем П'янич поділився думками стосовно виступів Ювентуса - повідомляє ресурс La Gazetta dello Sport.

"Ювентус все ще міцний і стабільний, це не випадково, що вони єдиний клуб, який не відстає від Інтера.

Я не думаю, що інші клуби можуть змагатися за скудетто. Я бачу дуель між Інтером і Ювентусом, тому що вони єдині клуби, які не втрачають очок. Інші не були послідовними. Наполі не на тому ж рівні, що минулого сезону, так само, як Мілан, який мені подобається, але у них занадто багато злетів і падінь.

Інтер є фаворитом, оскільки у нього краще укомплектована команда та більше впевненості, ніж у Ювентуса, також через фінал Ліги чемпіонів минулого сезону.

Однак Юве є надійним кандидатом, оскільки відсутність участі в жодному європейському турнірі може дати перевагу. Я бачу світле майбутнє для Ювентуса і знаю з досвіду, що коли ти носиш футболку "бьянконері", мета завжди — перемога.

Аллегрі — переможець, і він довів це фактами. Коли йому не вдається виграти, він зовсім не щасливий. Крім того, він чудовий і комунікабельний, знає цілі і передає їх команді на початку сезону. Він створює гарну мелодію з групою, і йому це дуже добре вдається, окрім того, він чудовий мотиватор.

Можливо, Ювентус не грає так, як Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли, але це залежить не лише від нього.

Макс адаптується до характеристик своїх гравців. Я грав у команді з Пауло Дібалою, Маріо Манджукічем, Гонсало Ігуаїном і Хуаном Куадрадо, тому не кажіть мені, що ми не були налаштовані на атаку.

Макс дає свободу гравцям, дозволяючи їм робити різницю. У нас були якість і організація, але зараз тренер більше покладається на друге, тому що Ювентусу бракує людини, яка б могла обігрувати один в один і обводити суперників".

Наразі Міралем виступає у складі Шарджи.