Італія

Туринський клуб також готовий орендувати футболіста із правом подальшого викупу.

Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков вже у січні може перебратися до італійської Серії А. Про це повідомляє TuttoJuve.com.

За інформацією джерела, керівництво Ювентуса готове спробувати викупити 21-річного українця за 25 мільйонів євро.

При цьому раніше була інформація, що туринці готові були викласти лише 10-15 млн євро, що явно не влаштувало б "гірників".

Також наголошується, що "стара синьйора" готова орендувати футболіста збірної України з правом подальшого викупу.

У нинішньому сезоні Судаков провів 17 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав одну гольову передачу.