Італія

Керманич Інтера прокоментував нічию проти Дженоа.

Напередодні в рамках вісімнадцятого туру італійської Серії A міланський Інтер зіграв унічию на полі генуезького Дженоа.

Дженоа — Інтер 1:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "нерадзуррі" Сімоне Індзагі прокоментував побачене на футбольному полі.

"Ми знали, який матч та проти якого суперника на нас очікує. Дженоа перебуває в хорошій фізичній та психологічній формі. Це була важка гра, у якій обидві команди відзначились ще в першому таймі.

Ми знали, що Дженоа є сильним під час стандартів, тому ми повинні були краще захищатись і не давати їм можливості повернутись до гри. Однак я не можу сказати, що хлопці не віддали всі сили на полі. Ми хотіли перемогти, але все одно закінчуємо рік з відмінними показниками.

У другому таймі ми створили чудовий шанс за участі Ачербі, проте ледь не постраждали від кількох швидких атак суперників, більшість із яких ми добре контролювали.

Нам протистояла дуже сильна команда й ми повинні були швидше рухати м'яч, але сьогодні це виявилось робити складніше, аніж зазвичай. Дженоа заслужила на цю нічию, бо провела дуже хороший матч.

Травми не повинні бути алібі для нас, ще й тому, що ми продовжуємо позитивну серію, у якій провели кілька чудових матчів. Ми повинні постаратись продовжити цей шлях, і ми знаємо при цьому, що він буде дуже довгим та важким, тому ми повинні бути ставати ще кращими з кожною наступною грою", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі міланський Інтер прийматиме Верону.