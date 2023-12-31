Італія

Тренер прокоментував виступи своїх гравців.

Мауріціо Саррі прокоментував виступи своїх гравців - повідомляє Sky Sport Italia.

"Очевидно, що деяким гравцям потрібно було трохи часу, це було неминуче. Валентін Кастельянос трохи досвідченіший, тоді як Густав Ісаксен молодий і прийшов із зовсім іншої ліги. Насправді, я думаю, що Ісаксен адаптувався набагато швидше, ніж очікувалося, і його зупинила лише травма.

На плечах Кастельяноса лежав тягар, і він змушений був його позбутися, що стало очевидно з того, як він грав після того, як забив гол.

На початку сезону команда не дуже ефективно оборонялася. Зараз ситуація трохи змінилася, але Патрік і Гіла також почуваються добре. Єдиною проблемою може бути їхня недостатня фізика, але вони володіють хорошою технікою та вправно грають спиною до воріт.

Невдалі виступи Даїчі Камади найважче зрозуміти, і це проблема. Він сором'язливий і тримає все в собі, тому важко витягнути з нього те, чому щось не зовсім працює. Я сподіваюся, що він це зробить, тому що ми бачили спалахи дуже хорошого гравця.

Феліпе Андерсон, безумовно, не має оптимальної форми на даний момент. Я впевнений, що йому вдасться її знайти".

Лаціо обіграв Фрозіноне з рахунком 3:1.