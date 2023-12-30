Вірменин не планує залишати "нерадзуррі".
Генріх Мхітарян, фото Інтер
30 грудня 2023, 20:13
Центральний півзахисник Генріх Мхітарян оновив свою угоду з Інтером, повідомляє офіційний сайт клубу Серії А.
Новий контракт 34-річного вірменина розраховано до липня 2026 року. Раніше "нерадзуррі" оголосили про продовження співпраці з Федеріко Дімарко та Маттео Дарміаном.
У цьому сезоні Мхітарян вже взяв участь у 24 матчах Інтера у всіх турнірах, відзначившись 2 голами і 5 асистами.
Нагадаємо, нещодавно його визнали найкращим вірменським гравцем 2023 року.