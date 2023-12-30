Італія

Вірменин не планує залишати "нерадзуррі".

Центральний півзахисник Генріх Мхітарян оновив свою угоду з Інтером, повідомляє офіційний сайт клубу Серії А.

Новий контракт 34-річного вірменина розраховано до липня 2026 року. Раніше "нерадзуррі" оголосили про продовження співпраці з Федеріко Дімарко та Маттео Дарміаном.

У цьому сезоні Мхітарян вже взяв участь у 24 матчах Інтера у всіх турнірах, відзначившись 2 голами і 5 асистами.

Нагадаємо, нещодавно його визнали найкращим вірменським гравцем 2023 року.