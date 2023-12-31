Італія

Тоді треба у Кубку ярмарків грати.

У матчі 18-го туру італійської Серії А, Мілан на своєму полі мінімально обіграв Сассуоло (1:0). Головний тренер "россонері" Стефано Піолі після матчу поспілкувався з журналістами. Його слова наводить Football Italia.

"Рафа (Леау ред.) розуміє, що справедливо чекати більшого. Але я вважаю, що гравцю, який повертається після травми, тим більше такому вибуховому, як Рафа, доводиться нелегко. Думаю, він добре попрацював на благо команди і свист деяких фанатів доводить їхню повагу до нього, бо вони багато від нього чекають. І ми знаємо, що Рафа багато може дати команді.

Якби сезон завершився сьогодні, нам було б про що шкодувати. Але матчів ще багато, нам потрібно викладатись у кожному. Ми здатні грати краще, створювати більше моментів, але сьогодні у нас, гадаю, був правильний підхід. Я задоволений тим, як ми грали, як разом терпіли, як перемогли.

У другій частині сезону потрібно набрати якнайбільше очок і подивитися, чи зможемо ми наблизитися до тих, хто лідирує.

Ліга Європи – також наша мета. Там є інші чудові команди, такі як Ліверпуль та Баєр, але я не думаю, що ми сильно відстаємо від них. Ліга Європи – важлива мета, але й складна. Вона може стати навіть складнішою за Лігу чемпіонів, тому що ігри проходять по четвергах. Нам треба буде сильно постаратися у цьому турнірі", — сказав італійський фахівець.