Італія

Завершилися ще два поєдинки 18 туру чемпіонату Італії.

У рамках вісімнадцятого туру італійської Серії А у суботу, 30 грудня, відбулися ще два матчі: Мілан приймав Сассуоло, а Салернітана гостювала у Верони.

Результативний удар Пулішича приніс "россонері" три очки. Цією звитягою Мілан перервав серію Сассуоло з чотирьох матчів без поразок на стадіоні Сан-Сіро.

Мілан — Сассуоло 1:0

Гол: Пулішич, 59

Попередження: Кастільєхо, 89

Мілан: Меньян — Калабрія, К'єр (Шиміч, 82), Ернандес, Флоренці — Рейндерс, Беннасер (Адлі, 63), Лофтус-Чік (Дзеролі, 74) — Пулішич, Жиру (Йович, 63), Леау (Чуквезе, 81)

Сассуоло: Консільї — Педерсен, Ерлич (Трессольді, 46), Феррарі, Толян — Енріке, Торстведт (Конрадсен Сейде, 89)- Берарді (Кастільєхо, 70), Байрамі (Вольпато, 65), Лор'єнте (Мулаттьєрі, 89) — Пінамонті

Салернітана зуміла втримати важливу виїзну перемогу над Вероною. Єдиний гол у матчі на свій рахунок записав Чауна.

Верона — Салернітана 0:1

Гол: Чауна, 48

Попередження: Нгонге, 38, Дойг, 79 — Леговські, 72, Кандрева, 90

Верона: Монтіпо — Чачуа (Терраччано, 60), Давидович, Гін, Дойг (Кабаль, 87) — Фолоруншо (Мбула, 87), Онгла — Нгонге, Суслов, Лазович (Бонаццолі, 60) — Джурич (Анрі, 82)

Салернітана: Костіль — Маццоккі, Фасіо, Пірола (Д'ємбер, 5), Брадарич — Кулібалі, Маджоре — Кандрева, Кастанос (Леговські, 59), Чауна — Сімі (Іквуемесі, 88)