Італія 02 січня 2024, 20:57 Естігор може повернутися до Дженоа Гравець може скоро змінити клуб. Лео Естігор - Getty Images 02 січня 2024, 20:57 Лео Естігор може повернутися до свого попереднього клубу Дженоа - повідомляє ресурс Tuttomercato Web. Наразі він не отримує достатньої кількості ігрової практики у складі Наполі. Перед трансфером до Неаполя центральний захисник виступав у складі Дженоа, де зміг непогано себя проявити. ТОП-10 трансферів, які можуть підірвати зимовий трансферний ринок Цього сезону він провів 17 матчів та забив 2 голи. Люди Лео Естігор Команди Дженоа Наполі Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте