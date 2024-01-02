Естігор може повернутися до Дженоа

Італія

Гравець може скоро змінити клуб.

Лео Естігор може повернутися до свого попереднього клубу Дженоа - повідомляє ресурс Tuttomercato Web.

Наразі він не отримує достатньої кількості ігрової практики у складі Наполі.

Перед трансфером до Неаполя центральний захисник виступав у складі Дженоа, де зміг непогано себя проявити.

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Цього сезону він провів 17 матчів та забив 2 голи.