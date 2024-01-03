Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 2 січня 2024 року, 22:00.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Італії Мілан на власному полі розгромив сардинський Кальярі.

Команда Стефано Піолі позначила власну перевагу над суперниками завдяки дублю Луки Йовича в першому таймі, після чого гості вже не мали особливої змоги відігратись.

Кальярі ще й третій м’яч отримав у власні ворота поперерві, після чого лише наприкінці зустрічі зумів здійснити хоча б одну результативну відповідь.

Однак Леау не відпустив суперників без м’яча від себе, тож "россонері" впевнено крокують далі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мілан — Кальярі в 1/8 фіналу Кубка Італії-2023/24:

Мілан — Кальярі 4:1

Голи: Йович, 29, 42, Траоре, 50, Леау, 90 — Ацці, 88

Мілан: Міранте — Калабрія (Флоренці, 61), Шимич, Ернандес, Хіменес (Бартезагі, 80) — Рейндерс (Дзеролі, 80), Адлі — Чуквуезе, Ромеро (Пулішич, 71), Траоре (Леау, 70) — Йович

Кальярі: Радунович — Ді Пардо (Дзаппа, 72), Вєтеска, Хатцидіакос, Оберт — Янкто (Ацці, 63), Макумбу, Дейола — Манкосу (Сулемана, 72) — Лувумбу, Петанья (Перейро, 64)

Попередження: Ді Пардо, Дейола, Ацці