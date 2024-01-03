Італія

Напередодні нападник вперше відзначився дублем за Мілан.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі на пресконференції висловився щодо форми центрального нападника Луки Йовича.

Мілан — Кальярі 4:1 Відео голів та огляд матчу 02.01.2024

Італійський спеціаліст вважає, що у 26-річного серба є потенціал, щоб стати чудовим гравцем.

"Я продовжую вірити, що Лука володіє високою якістю і він має більше вірити у себе, працюючи з великим запалом, оскільки він має те, що потрібно, щоб стати чудовим гравцем. У нього було важке літо, він приїхав і не мав ігрової практики, але зараз він у хорошій фізичній і моральній формі. Він якісно діє у штрафному, може також взаємодіяти з іншими, тому все залежить від нього, чи матиме він амбіції", — заявив Піолі.

У цьому сезоні Йович взяв участь у 15 матчах Мілана у всіх турнірах, відзначившись 5 голами та асистом.