Італія

Гравець прокоментував свій перехід до складу своєї нинішньої команди.

Хакан Чалханоглу прокоментував свій перехід з Мілана у Інтер - повідомляє Sportsmediaset.

"Так, це правда, що мною цікавився клуб із Саудівської Аравії, але мій агент ніколи не говорить мені про ці речі, тому що він знає, що я зосереджений на своїй роботі в Інтері.

Я все одно вирішив не йти, тому що люблю Інтер. У мене важлива роль. Я вдячний Інтеру за те, що вони змусили мене рости.

Усі думають, що я залишив Мілан заради грошей, але гроші — це ще не все.

Для мене важливіше відчувати любов, і це те, що я отримую від наших вболівальників. Це те, що назавжди залишиться в моєму серці. У мене багато цілей з Інтером.

Я дуже добре пам’ятаю свою першу гру проти Дженоа. Я трохи нервував. Я думав про очікування вболівальників.

Найкраща якість Сімоне Індзагі? Те, як він розмовляє з гравцями і як він поводиться з нами.

Він завжди хоче виграти і злиться, коли ми сповільнюємося. Після завершення тренування у нього велике серце, він дуже спокійний, і ми можемо говорити з ним про що завгодно. Він також росте. За один рік все не зробиш. Ми приїхали в клуб одночасно і всі ростемо на полі.

Виграти скудетто чи знову вийти до фіналу Ліги чемпіонів? Скудетто!".

Хакан перейшов до Інтера влітку 2021 року в якості вільного агента. Цього сезону він провів 22 матчі в усіх можливих турнірах, забив 8 голів і віддав 3 асисти.