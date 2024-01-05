Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Італії, що відбувся 4 січня 2023 року, 21:45.
Ювентус - Салернітана, gettyimages
05 січня 2024, 07:21
У поєдинку 1/8 фіналу Кубка Італії-2023/24 Ювентус не залишив шансів аутсайдеру елітного дивізіону Салернітані — 6:1.
Завдяки даній перемозі вдалося пройти до чвертьфіналу Кубка Італії, де відбудеться зустріч із Фрозіноне. Також у наступну стадію вийшли Болонья, Фіорентина, Аталанта, Мілан, Лаціо і Рома.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ювентус — Салернітана в Кубку Італії-2023/24:
Ювентус — Салернітана 6:1
Голи: Міретті, 12, Камб'ясо, 35, Ругані, 54, Бронн, 75, автогол, Їлдиз, 88, Веа, 90 — Іквуемесі, 1
Ювентус: Перін — Гатті, Ругані, Данілу — Камб'ясо (Костич, 83), Міретті (Боенде, 76), Локателлі, Рабьо, Ілінг-Джуніор (Веа, 66) — Мілік (Влахович, 76), К'єза (Їлдиз, 66)
Салернітана: Фіорілло — Самбія, Бронн, Ловато, Данилюк — Ленговські (Борреллі, 77), Маджоре (Брадарич, 46) — Чауна (Сфайт, 56), Ботхейм (Сімі, 56), Іквуемесі — Стюарт (Дьомбер, 46)
Попередження: Маджоре