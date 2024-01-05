Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

Барселона в непростій зустрічі обіграла Лас-Пальмас. В першому таймі Мунір Ель Хаддаді відкрив рахунок, але потім Ферран Торрес його зрівняв. Ближче до завершення матчу Дейлі Сінкгравен отримав пряму червону картку. Ілкай Гюндоган реалізував пенальті і приніс своїй команді перемогу.

Колектив Хаві наразі посідає лише третє місце в таблиці. Його опонент займає восьму позицію.

Лас-Пальмас — Барселона 1:2

Голи: Ель Хаддаді, 12 — Торрес, 56, Гюндоган, 90, пенальті

Лас-Пальмас: Вальєс — Суарес (Сінкгравен, 83), Коко, Мармоль, Кардона — Родрігес, Перроне, Муньйос — Молейро (Лойодіс, 68), Ель Хаддаді (Карлона, 59), Рамірес (Пехіньйо, 68)

Барселона: Пенья — Канселу (Крістенсен, 11), Араухо, Кунде, Бальде — де Йонг, Гюндоган, Роберто (Лопес, 78) — Рафінья (Ямал, 72), Левандовські (Феліш, 72), Торрес (Роке, 78)

Попередження: Суарес, Коко, Муньос, Кардона, Кіріан — Роберто, Ямал

Видалення: Сінкгравен