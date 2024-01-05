Італія

Гравець став ще ближчим до Севільї.

Марсель майже домовився щодо оренди опорного півзахисника Інтера Люсьєна Агуме, але все ж відмовився від трансферу, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Сумніви 21-річного француза щодо останніх деталей угоди змінили позицію французького клубу, який сьогодні, 5 грудня, вирішив вийти з переговорів. Тепер все йде до переходу гравця до Севільї, яка збирається орендувати його з правом викупу.

У цьому сезоні Агуме взяв участь лише в одному матчі Інтера у Серії А, провівши на полі 4 хвилини. Його контракт із клубом розраховано до липня 2025 року.