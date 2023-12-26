Італія

Команда Руслана Маліновського отримає підкріплення перед другою половиною сезону.

Захисник Наполі Алессандро Дзанолі незабаром стане гравцем Дженоа. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, клуби близькі до орендної угоди, яка буде розрахована до кінця сезону.

Зазначається, що керівництво "неаполітанців" згідно відпустити 23-річного італійця, щоб він мав постійну ігрову практику. Клубам залишилося погодити лише суму за оренду футболіста.

Цього сезону Дзанолі провів шість поєдинків без результативних дій. Його контракт із клубом із Неаполя розрахований до літа 2026 року.