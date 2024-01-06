Італія

У італійця закінчується контракт.

Захисник римської Роми Леонардо Спінаццола залишить клуб взимку або по закінченню цього сезона. Про це повідомляє Football Italia

Агент 30-річного футболіста підтвердив, що його клієнт не продовжуватиме контракт з клубом, який діє до 30 червня 2024 року.

"Подивимося, що станеться у січні. Якщо він не піде взимку, то залишить клуб після закінчення терміну дії свого контракту", — заявив агент італійця.

Спінаццола виступає за римський клуб із літа 2019 року. За цей період захисник зіграв у 131 матчі за Рому, у яких відзначився сімома голами та 20 результативними передачами.

Цього сезону, захисник Роми взяв участь у 16 матчах, відзначившись одним голом та трьома результативними передачами.