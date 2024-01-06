Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 6 січня 2024 року, 21:45.
Інтер — Верона, Getty Images
06 січня 2024, 17:27
У рамках 19 туру чемпіонату Італії-2023/24 міланський Інтер приймав Верону і вирвав перемогу у драматичній розв'язці поєдинку.
Вивести вперед "нерадзуррі" зумів Мартінес. Анрі зрівняв рахунок у матчі, а гол Фраттезі наприкінці поєдинку приніс господарям поля бажані 3 очки. Зустріч могла завершитися внічию, але Анрі не реалізував пенальті незадовго до фінального свистка.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Верона у 19 турі італійської Серії A-2023/24:
Інтер — Верона 2:1
Голи: Мартінес, 13, Фраттезі, 90+4 — Анрі, 74
На 90+10 хвилині Анрі не реалізував пенальті (стійка)
Попередження: Коппола, 77, Суслов, 78
Вилучення: Лазович, 90+6
Інтер: Зоммер — Павар (Фраттезі, 83), Ачербі, Бастоні — Думфріс (Дарміан, 61), Барелла, Чалханоглу, Мхітарян (Санчес, 83), Аугусто (Дімарко, 72) — Тюрам (Арнаутович, 73), Мартінес
Верона: Монтіпо — Чачуа, Коппола, Маньяні, Дойг (Кабаль, 73) — Суслов (Шарліс, 90+1), Дуда — Нгонге (Каллон, 87), Фолоруншо, Мбула (Лазович, 46) — Джурич (Анрі, 73)