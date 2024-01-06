Монца змогла здобути непросту перемогу над Фрозіноне на виїзді. Дані Мота та Валентин Карбоні оформили 1+1. 

Наразі колектив Раффаеле Палладіно знаходиться на десятому місці. Його опонент перебуває на чотирнадцятій позиції. 

Фрозіноне — Монца 2:3 

Голи: Мота, 18, Карбоні, 45, Суле, 55, автогол — Харруї, 56, Суле, 75 

Фрозіноне: Тураті — Монтерізі, Околі, Лусуарді (Ібрагімович, 85) — Лірола (Касо, 46), Барренчеа, Харруї (Чуні, 85), Джеллі — Суле, Шеддіра (Жоржі, 60), Рейньєр (Маццітеллі, 46) 

Монца: Ді Грегоріо — Д'Амброзіо, Гальярдіні (Марі, 60), Кальдірола — Перейра (Бірінделлі, 77), Пессіна, Бондо, Чуррія — Кольпані (Акпа Акпро, 60), Карбоні — Мота (Коломбо, 77) 

Попередження: Монтерізі, Лусуарді — Гальярдіні, Кальдірола, Д'Амброзіо, Коломбо, Акпа Акпро 