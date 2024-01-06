Завершився матч чемпіонату Італії.
Фрозіноне - Монца - Getty Images
06 січня 2024, 17:59
Монца змогла здобути непросту перемогу над Фрозіноне на виїзді. Дані Мота та Валентин Карбоні оформили 1+1.
Наразі колектив Раффаеле Палладіно знаходиться на десятому місці. Його опонент перебуває на чотирнадцятій позиції.
Фрозіноне — Монца 2:3
Голи: Мота, 18, Карбоні, 45, Суле, 55, автогол — Харруї, 56, Суле, 75
Фрозіноне: Тураті — Монтерізі, Околі, Лусуарді (Ібрагімович, 85) — Лірола (Касо, 46), Барренчеа, Харруї (Чуні, 85), Джеллі — Суле, Шеддіра (Жоржі, 60), Рейньєр (Маццітеллі, 46)
Монца: Ді Грегоріо — Д'Амброзіо, Гальярдіні (Марі, 60), Кальдірола — Перейра (Бірінделлі, 77), Пессіна, Бондо, Чуррія — Кольпані (Акпа Акпро, 60), Карбоні — Мота (Коломбо, 77)
Попередження: Монтерізі, Лусуарді — Гальярдіні, Кальдірола, Д'Амброзіо, Коломбо, Акпа Акпро