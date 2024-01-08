Італія

Гравець Верони прибуде на медогляд та процедуру підписання контракту.

Найближчим часом на одну активну зимню трансферну історію стане менше — італійський Мілан наближається до закриття питання переходу півзахисника Верони Філіппо Терраччано.

20-річний виконавець уже прибув до розташування "россонері", де вдень 8 січня, після чого на нього чекатимуть медогляд та підписання контракту в разі його успішного проходження.

Ціна питання — 5 млн євро, які отримає Верона за гравця з рідного міста.

Угоду буде підписано до 2028 року, тоді як зарплатня Терраччано становитиме 0,8 млн євро на рік.

За "мастифів" у поточному сезоні гравець провів 19 матчів, зробивши один гольовий пас.