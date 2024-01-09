Італія

Клуб цікавиться підписанням захисника з італійського чемпіонату.

Наполі цікавиться можливістю цієї зими купити Сіріла Нгонге.

Можливий трансфер також розглядає Астон Вілла і Фіорентина. Вінгер перейшов до Верони із Гронінгена минулого року.

Маттео Політано наразі розглядає пропозицію від Аль-Шабабу, хоча повинен був продовжити нинішню угоду з італійським клубом, тому команда хоче підписати йому заміну.

Цього сезону Сіріл провів 20 матчів в усіх можливих турнірах, забив п'ять голів і віддав два асисти.