Клуб цікавиться підписанням захисника з італійського чемпіонату.
Сіріл Нгонге - Getty Images
09 січня 2024, 21:35
Наполі цікавиться можливістю цієї зими купити Сіріла Нгонге.
Можливий трансфер також розглядає Астон Вілла і Фіорентина. Вінгер перейшов до Верони із Гронінгена минулого року.
Маттео Політано наразі розглядає пропозицію від Аль-Шабабу, хоча повинен був продовжити нинішню угоду з італійським клубом, тому команда хоче підписати йому заміну.
Цього сезону Сіріл провів 20 матчів в усіх можливих турнірах, забив п'ять голів і віддав два асисти.