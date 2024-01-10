Італія

Відверта провокація від представника грузинського форварда.

Якісь нездорові процеси відбуваються всередині італійського Наполі, який у минулому сезоні вперше за тривалий час повернув собі чемпіонський титул Серії A.

Зміна головного тренера за ходом поточної кампанії не допомогла стабілізувати колектив, а тим часом нападник "Партенопеї" Віктор Осімген зазнає чергового медійного удару.

Цього разу одіозним коментарем під час інтерв’ю відзначився агент партнера нігерійця за командою, грузинського нападника Хвічі Кварацхелії, Мамука Джугелі.

"Талант Квари не має меж, тому він може лише покращуватись. У мене були контакти з багатьма клубами, але... Чи відпускає його Де Лаурентіс? У нас є певна домовленість із президентом.

Після такого сезону, яким був для Хвічі минулий рік, дійсно може мати місце інтерес із боку Барси, Реала, Баварії, Манчестера. Але на все свій час, зараз рано про щось говорити.

Хвіча входить до трійки найкращих у світі, і немає жодної команди, яка б відмовилась від можливості його підписання.

Я був упевнений у тому, що він впорається з навантаженням у новому чемпіонаті, але ми не могли й уявити, що він стане найкращим гравцем у Серії А.

Звичайно, він завжди казав: "Ви ще побачите, чого я досягну!". Тепер я сподіваюсь, що він продовжуватиме зростати як футболіст.

Осімген? Ти щойно підписав новий контракт, але вже роздумуєш над тим, чи залишатись у Неаполі? Я постійно всім кажу, що вже наступного літа він може спокійно поїхати до Саудівської Аравії. Хвіча б не погодився поїхати туди, навіть якби я запропонував йому 1 мільярд євро.

Квара б натомість погодився грати за Реал, Баварію, Барселону або Манчестер Сіті. У нього інша воля й цілі: він хоче досягти успіху й уже його досягає", — заявив представник футболіста.

Тим часом Хвіча забив п’ять голів та віддав п’ять гольових передач у 25 матчах поточного сезону.