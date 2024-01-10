Саудити залишились із порожніми руками.
Маттео Політано, Getty Images
10 січня 2024, 14:11
Італійський нападник Наполі Маттео Політано під час поточного трансферного вікна опинився перед складним вибором.
Із одного боку клуб намагається дотиснути продовження з ним контракту, тоді як чинна угода спливає через півтора роки.
А з іншого — саудівський Аш-Шабаб звернув на 30-річного виконавця свою увагу й намагається здобути його прихильність черговим коштовним контрактом.
Звісно, "трохи" грошей у такому випадку має перепасти й Наполі, але "південці" наразі всім своїм виглядом намагаються показати, що не зацікавлені в можливій угоді.
Контракт із Політано до 2028 року — ось, що цікавить їх наразі найбільше.
А ось клуб із Саудівської Аравії вони просять зачекати. Щонайменше, до початку зимової трансферної кампанії вже наступного сезону.
Політано в поточному сезоні зіграв 24 матчі, забивши шість голів та віддавши п’ять гольових передач.