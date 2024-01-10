Італія

Саудити залишились із порожніми руками.

Італійський нападник Наполі Маттео Політано під час поточного трансферного вікна опинився перед складним вибором.

Із одного боку клуб намагається дотиснути продовження з ним контракту, тоді як чинна угода спливає через півтора роки.

А з іншого — саудівський Аш-Шабаб звернув на 30-річного виконавця свою увагу й намагається здобути його прихильність черговим коштовним контрактом.

Звісно, "трохи" грошей у такому випадку має перепасти й Наполі, але "південці" наразі всім своїм виглядом намагаються показати, що не зацікавлені в можливій угоді.

Контракт із Політано до 2028 року — ось, що цікавить їх наразі найбільше.

А ось клуб із Саудівської Аравії вони просять зачекати. Щонайменше, до початку зимової трансферної кампанії вже наступного сезону.

Політано в поточному сезоні зіграв 24 матчі, забивши шість голів та віддавши п’ять гольових передач.