Мілан відкликав гравця з оренди в Емполі.
Даніель Мальдіні, фото Монца
10 січня 2024, 16:33
Атакуючий півзахисник Мілана Даніель Мальдіні достроково залишив Емполі, де мав виступати на правах оренди до кінця цього сезону.
ТОП-10 трансферів, які можуть підірвати зимовий трансферний ринок
Натомість, другу частину сезону-2023/24 22-річний італієць проведе у Монці.
У цьому сезоні Мальдіні встиг взяти участь у 7 матчах Емполі у Серії А, не відзначившись результативними діями протягом отриманих 262 хвилин.