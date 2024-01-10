Італія

Мілан відкликав гравця з оренди в Емполі.

Атакуючий півзахисник Мілана Даніель Мальдіні достроково залишив Емполі, де мав виступати на правах оренди до кінця цього сезону.

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Натомість, другу частину сезону-2023/24 22-річний італієць проведе у Монці.

У цьому сезоні Мальдіні встиг взяти участь у 7 матчах Емполі у Серії А, не відзначившись результативними діями протягом отриманих 262 хвилин.