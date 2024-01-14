Італія

Керманич міланського клубу прокоментував перемогу над Монцою.

Міланський Інтер напередодні в рамках двадцятого туру італійської Серії A завдав розгромної поразки Монці на її полі.

Монца — Інтер 1:5 Відео голів та огляд матчу Серії A

Головний тренер "змій" Сімоне Індзагі після завершення гри прокоментував виступ власних підопічних.

"Це була дуже хороша гра, до якої ми добре підготувались, і хлопці мали правильний підхід до справи. Монца минулого сезону забрала в нас очки як удома, так і на виїзді, тож це був принциповий матч.

Суддівство? На щастя, я зосередився тільки на тому, що відбувається на полі. Клуб має говорити про це, а я, разом із персоналом, зосереджуюсь на футболі. Ми лише на половині шляху, і попереду нас чекає чимало випробувань.

Як тренери, ми вже звикли до критики. Не лише я, але й усі, хто працює в цій справі. Важливо мати команду, яка слідує за тобою, ми зробили великі речі в останніх сезонах і хочемо продовжувати це робити й надалі.

Я поки не можу сказати, що ми — найсильніша команда бодай на Джузеппе Меацца, тому що попереду ще більше 20 ігор в Серії А. Минулого сезону наша команда виграла два трофеї, вийшла до фіналу Ліги чемпіонів, а зараз ми тільки на середині шляху.

Позаду залишилась важка група Ліги чемпіонів, у нас усе добре в Серії А, але інші постійно чекають, щоб ми припустились помилки.

Ми завжди можемо вдосконалюватись. Незважаючи на нічию проти Дженоа, у тому матчі ми не грали надто погано для такого результату. Окрім того, що пропустили гол, якого можна було уникнути.

Але потім ми обіграли Верону й, на мій погляд, показали гіршу гру. Ми аналізуємо наші матчі та намагаємось побачити, де ми можемо змінити певні речі, щоб зробити їх кращими.

Я дуже задоволений Марко Арнаутовичем і Алексісом Санчесом. Вони добре тренуються, просто їм не пощастило, що Лаутаро і Тюрам так добре грають. Санчес забив дуже важливий гол у ворота РБ Зальцбург, йому просто потрібно продовжувати працювати, і він отримає свій шанс.

Ми знаємо, що попереду перелік важких матчів. Ми їдемо до Саудівської Аравії в якості володаря Суперкубка, але там буде вже новий формат.

Для нас це не проблема. Хлопці відпочивають у понеділок, тренуються у вівторок, а потім ми вилітаємо. Є трофей, який можна здобути, і ми спробуємо зробити для цього все можливе", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі міланський Інтер гостюватиме в Фіорентини.